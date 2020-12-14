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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:28 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و 4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2.75 و3.25 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم

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