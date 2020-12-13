التأمينات تسوي مديونيات على محافظة الشرقية بـ 35 مليون جنيه مقابل أصول عقارية

كتبت-ياسمين سليم:

قالت هيئة التأمينات الاجتماعية اليوم الأحد إنها سوت مديونيات على محافظة الشرقية بنحو 35 مليون جنيه، مقابل أصول عقارية.

وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة بشأن تسوية مديونيات المحافظة لصالح التأمينات.

وقال عوض في بيان صحفي اليوم الأحد إنه بموجب هذا البروتوكول تم تبادل ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية بالإضافة إلى المبالغ الإضافية بأصول عقارية.

وأضاف أنه تم اسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات.

واستفادت المحافظة من مبادرة الإعفاء من 70% من غرامة عدم سداد التأمينات مقابل سداد كامل المديونية، بحسب ما ذكره ممدوح غراب، محافظ الشرقية في البيان.

كان قانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر الماضيين.

وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وسيتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الاعفاءات بها 70%.

وسيكون لمشتركي التأمينات فرصة جديدة تبدأ من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، وتكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%.