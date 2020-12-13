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ارتفاع الكابوريا وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:47 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
ارتفاع الكابوريا وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 30 جنيهًا، ليتراوح بين 110 جنيهات و140 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري، 30 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم ليتراوح بين 18و20 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

أسعار الأسماك سعر الكابوريا سعر الجمبري

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