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تراجع البطاطس وزيادة الكوسة.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

12:16 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
تراجع البطاطس وزيادة الكوسة.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع أسعار البطاطس، والجوافة اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات الأسبوع 50 قرشا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 2.8 و6.5 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.8 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3.3 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الخضروات الطماطم البطاطس البصل الكوسة

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