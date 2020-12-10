مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10987 نقطة،مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 59.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 36 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 23.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11018 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.