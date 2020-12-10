مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10987 نقطة،مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 59.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 36 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 23.4 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11018 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
119702
عدد المصابين
-
104074
عدد المتعافين
-
6832
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
68475177
عدد المصابين
-
47348848
عدد المتعافين
-
1560948
عدد الوفيات
إعلان