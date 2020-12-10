هبوط أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، وانخفض الجرام 9 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 801 جنيه مقابل 810 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 687 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6408 جنيهات.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.15%، وهبط سعر الأوقية اليوم بنحو 2.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1836 دولارا في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.