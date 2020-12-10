معدل التضخم السنوي يواصل الصعود خلال نوفمبر ويسجل 6.3%



كتب- مصطفى عيد:

واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر 6.3% مقابل 4.6% خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفي المدن سجل معدل التضخم السنوي 5.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.