معدل التضخم السنوي يواصل الصعود خلال نوفمبر ويسجل 6.3%
كتب- مصطفى عيد:
واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي.
وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر 6.3% مقابل 4.6% خلال شهر أكتوبر الماضي.
وفي المدن سجل معدل التضخم السنوي 5.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.
الخبر التالى:"جنون الطماطم" يقود التضخم الشهري لتسجيل 1.1% في نوفمبر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
119702
عدد المصابين
-
104074
عدد المتعافين
-
6832
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
68475177
عدد المصابين
-
47348848
عدد المتعافين
-
1560948
عدد الوفيات
إعلان