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رئيس البريد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويدعو العاملين للمشاركة

11:21 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس البريد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويدعو العاملين للمشاركة

رئيس البريد يُدلي بصوته

كتب- علاء حجاج:

أدلى شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم الأحد بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب التجمع الأول.

قال رئيس البريد، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري وواجب وطني لابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ودعا فاروق جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد للمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم للمساهمة في رسم مستقبل مصر.

وأضاف أنه في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم وما ترتب عليها من قيود تم فرضها على التجمعات فقد كان للبريد المصري دورًا حيويًا لتنفيذ عملية تصويت المصريين بالخارج، حيث تولى البريد المصري مهمة التنسيق بين كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج من ناحية والإدارات البريدية بمختلف أنحاء العالم من ناحية أخرى لتنفيذ آلية التصويت في مقار الاقامة و نقل الأصوات عبر الخدمات البريدية لصندوق الانتخابات وهي تجربة غير المسبوقة بدأت مع انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام و تؤكد على تفاعل وتواجد البريد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

شريف فاروق انتخابات مجلس النواب 2020 انتخابات النواب الهيئة القومية للبريد

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