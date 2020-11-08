تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة مستواه أمس، ليتراوح بين 17 و20 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها،

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.