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الذهب يواصل صعوده لليوم الثاني والجرام يقفز 9 جنيهات مرة واحدة

01:34 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
الذهب يواصل صعوده لليوم الثاني والجرام يقفز 9 جنيهات مرة واحدة

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر لليوم الثاني على التوالي، وزاد سعر الجرام اليوم الجمعة 9 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 847 جنيها مقابل 838 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 726 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 968 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6776 جنيها.

وعالميا، انتعش الذهب ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس الخميس، إذ تدعمت الآمال في تحفيز اقتصادي ضخم بفعل الرهانات المتزايدة على فوز جو بايدن بسباق الانتخابات الأميركية المتقارب، مما نال من الدولار.

وبحلول الساعة 1449 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.4% إلى 1930.66 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 أكتوبر عند 1932.51 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9% لتسجل 1932.80 دولار.

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