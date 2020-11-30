تنظيم الاتصالات يطلق بوابة رقمية لتقديم خدمات الترخيص والاستيراد

كتب- علاء حجاج:

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيرادhttps://digital.tra.gov.eg/ والتي يمكن من خلالها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

وقال بيان من الجهاز اليوم الاثنين أن الخدمات تشمل خدمات تراخيص الطيف الترددي وخدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات.

يأتي هذا في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتيسير طرق الحصول عليها وتماشياً مع سياسة التحول الرقمي، وفقًا للبيان.

وتعمل البوابة الإلكترونية الجديدة لخدمات الاستيراد على توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات حيث يمكن للمستوردين (شركات / أفراد) من خلال البوابة اختيار الخدمات المراد الحصول عليها وتقديم المستندات اللازمة والقيام بعملية الدفع ومتابعة حالة تنفيذ الخدمات لحين الحصول عليها.

وقال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في البيان إن إطلاق البوابة الرقمية الجديدة يأتي تماشيًا مع توجه الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة المستخدمين مدعومة بآليات الشمول المالي.

ويهدف إطلاق البوابة في المقام الأول إلى التيسير على مستخدمي البوابة الجديدة الانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية، وفقًا للجمل.

وقال إن الجهاز أتاح جميع خدماته المقدمة لعملائه من المستوردين (37 خدمة) والتي يستفيد منها أكثر من 5000 عميل (شركات / أفراد) يتعامل مع كافة أنواع معدات الاتصالات التي تغطي احتياجات السوق المصري سنوياً.

والجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتحديث الموقع الرسمي الخاص به لتيسير الحصول على الخدمات التي يقدمها من خدمات الاستيراد والتقدم بشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات ومتابعة مؤشرات السوق والجودة.