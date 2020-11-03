لا تضع أموالك في البنوك.. نصائح الملياردير المصري محمد منصور للاستثمار

كتبت- ياسمين سليم:

لم يندم محمد منصور، رجل الأعمال والملياردير المصري، أبدًا على عدم استثمار أمواله في البنوك، ناصحًا المستثمرين بإدارة أموالهم بأنفسهم.

وقال منصور في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية: "اعتدت أن أترك أموالي في البنوك، لكنني لم أكن سعيدًا بالعوائد التي أحصل عليها، في البنوك يمتلكون فريقًا رائعًا يلتقيك في البداية لتعتقد كم أن الاستثمار لديهم رائعًا، لكنك لا تعرف حقًا من يدير أموالك، ثم تحصل على عائد بنسبة 2% في عام واحد".

وبحسب قوله "الآن يمكن أن أقول إنها أموالي وأنا ساستثمرها، وإذا خسرت، سأخسر".

يشرف منصور على مجموعة عائلته منصور والتي تمتلك توكيل جنرال موتورز، بجانب القطاع الاستهلاكي الذي تستثمر فيه العائلة مثل سلسلة متاجر مترو وماكدونالدز.

ووفقًا لتقديرات بلومبرج تقدر قيمة المجموعة الآن بـ 7 مليارات دولار، ويشرف ابنه لطفي على مكتب المجموعة في لندن، كما أن لديها شركة لرأس المال المغامر في سان فرانسيسكو.

تبلغ قيمة ثروة منصور وفقًا لتقديرات فوربس في بداية العام 3.3 مليار دولار، ليكون ثاني أغنى رجل أعمال مصري.

وتحدث منصور مع بلومبرج حول كيف أصبح مستثمرًا مؤخرًا في شركة فيسبوك، بجانب الاستثمار في شركات مثل تويتر و Airbnb Inc.

وذكر منصور أنه خفض تعرضه للخسارة في ثروته من تداعيات فيروس كورونا بنحو 75% في نهاية فبراير.

وقال: "وقتها كان فيروس كورونا في الصين، وعندما بدأ يضرب أوروبا وارتفعت الأرقام للضعف، ذهبت لمكتبي وأخبرت فريق عملي بأننا نحتاج إلى الخروج من أي أسهم ليست في التكنولوجيا، ومن ثم دخلنا هذا السوق رويدًا منذ ذلك الحين".

وبحسب قوله فإن أغلبية أسهمه الآن في مجال التكنولوجيا، لكن لديه أيضًا قدرًا كبيرًا من المال "ننتظر لنرى ما سيحدث وكيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على الأسواق".

وقال منصور عندما تدير نشاطًا تجاريًا لا تهتم عادة بثروتك، لكني كنت أريد أن أدير أموالي بنفسي، أعتدنا أن نضعها في أي بنك، لكن الاستثمار لا يتطلب معرفة علم الصواريخ.

يمكنك أن تجلب شبابًا وشابات نابغين لتوظيفهم وهذا سيمكنك من إدارة أموالك، وإذا كان البنك يستطيع فعل ذلك، لماذا لا نفعله بأنفسنا، وفقًا لمنصور.

وقال منصور إن التكنولوجيا هي المستقبل، لذلك استثمرت العائلة مبكرًا في Facebook وTwitter وUber وSpotify ومؤخراً في Snowflake وAdyen.

وأضاف أن الاستثمار يتم من خلال الصناديق والبنوك الاستثمارية التي تعرفنا الآن.

وقال إن ثروته الخاصة ترتكز بشكل كبير على أسهم الشركات التكنولوجيا الكبيرة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنهم سينمون حتى مع كورونا.