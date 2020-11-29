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تراجع جديد في أسعار الدواجن والكتاكيت بالأسواق

04:36 م الأحد 29 نوفمبر 2020
تراجع جديد في أسعار الدواجن والكتاكيت بالأسواق

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بشكل طفيف، اليوم الأحد، نحو جنيها واحدا في المزرعة، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع بالمزرعة إلى 18 جنيها اليوم مقابل 19 جنيها، أمس، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت تراجع إلى بين 3 و5 جنيهات مقابل 5 و7 جنيهات، أمس.

ووفقا لقول السيد، فإن أسعار كرتونة البيض استقرت عند 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك بين 29 و30 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

كما استقر سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 26 و27 جنيها، وتباع بالأسواق بين 31 و32 جنيها.

وأضاف السيد، أن السوق الدواجن يعاني من ضعف الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار مع ضعف الطلب ودخول فصل الشتاء الذي ترتفع فيه تكلفة التربية، قد يؤدي إلى خروج بعض المربين من منظومة التربية وسينعكس على الأسعار خلال موسم الشتاء بالارتفاع.

وعانى أصحاب مزارع الدواجن والمربين من تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكلفة التربية والتسمين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن أسعار الكتاكيت

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