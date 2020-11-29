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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:30 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

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