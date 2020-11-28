الطماطم تتراجع.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والكوسة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض جنيها.

البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.