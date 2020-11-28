الطماطم تتراجع.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار الطماطم والكوسة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.75 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض جنيها.
البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و 4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.
الفاصوليا بين 3 و4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.
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