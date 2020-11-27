رغم الركود.. أسعار الحديد ترتفع مجددًا في مصر والطن يقفز ألف جنيه في شهر

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا جديدا خلال الشهر الجاري، حيث زاد سعر الطن نحو 500 جنيه بعدد من الشركات، بداية من اليوم الجمعة، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية لسعر طن الحديد بعدد من الشركات خلال نوفمبر الجاري، ليصبح إجمالي الزيادة ألف جنيه للطن حاليا.

وبحسب الزيني، ارتفع سعر طن حديد التسليح بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع إلى 11100 جنيه مقابل 10600 جنيه الأسبوع الماضي.

وصعد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين، وبشاي، و السويس للصلب تسليم أرض المصنع إلى 11100 جنيه مقابل 10600 جنيه الأسبوع الماضي.

وزاد سعر طن الحديد بشركة الجارحى تسليم أرض المصنع إلى 10950 جنيه مقابل 10450 جنيه الأسبوع الماضي.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 11300 و11500 جنيه، بحسب الشركة.

وأرجع الزيني، ارتفاع أسعار الحديد الحالية إلى ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

وذكر الزيني، أن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود بحركة البيع والشراء، وخاصة بعد وقف تصاريح البناء.

وكانت الحكومة أعلنت وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات منذ مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، فضلا عن الوقف الكامل لها في 4 محافظات.

وتستعد الحكومة لوضع الاشتراطات الجديدة للاستئناف حركة البناء خلال الشهر الجاري، وذلك بعد توقف البناء لمدة 6 أشهر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.