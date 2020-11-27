تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع
كتبت- شيماء حفظي:
تراجعت أسعار الطماطم بين نصف جنيه وجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما زادت أسعار البطاطس والباذنجان.
وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي جنيهين، ليتراوح اليوم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.
البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.
البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و34 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و 4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع بين 2 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
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