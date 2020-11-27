أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع

12:35 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع

الطماطم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم بين نصف جنيه وجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما زادت أسعار البطاطس والباذنجان.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي جنيهين، ليتراوح اليوم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و34 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع بين 2 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الطماطم أسعار الخضروات البطاطس الكوسة الفاصوليا

الخبر التالى:

شعبة الملابس: 70% انتعاشا في مبيعات المحلات بسبب عروض البلاك فرايدي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا