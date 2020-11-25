أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها.. والجرام يفقد 25 جنيها خلال 3 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالي، نحو جنيهين للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.

ووصلت قيمة التراجع في أسعار الذهب في مصر بذلك إلى 25 جنيها للجرام خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث تراجع سعر الجرام أمس الثلاثاء نحو 21 جنيهًا، وأمس الأول جنيهين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بنحو 30 دولارا للأوقية لتصل إلى 1808 دولار للأوقية مقابل 1838 دولارا، وذلك قبل أن يرفع سعر الأوقية بشكل طفيف بنحو 1.4 دولار خلال تعاملات اليوم لتسجل 1809 دولارات في تمام الساعة 12:33 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.