وزير البترول: نستهدف وضع الثروة المعدنية في المكانة التي تستحقها

"تكنولوجيا المعلومات": نسعى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على 3 آلاف



كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم قطاع التعدين ويتابع استراتيجية تطويره، من أجل وضع الثروة المعدنية في المكانة التي تستحقها على طريق زيادة مساهمتها في الدخل القومي لمصر وإقامة صناعات لتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية التي لاقت ترحيبا من المستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الخميس لإعلان نتائج المزايدة الأولى للذهب والتي تم طرحها في شهر مارس الماضي.

وحظت المزايدة باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، بحسب بيانات الوزارة.

وتقدم من هذه الشركات للمزايدة 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى.

وأعلنت الوزارة اليوم فوز 7 شركات عالمية ضمن المزايدة وهي شركات سنتامين الاسترالية والشركات الكندية Barrick GOLD geolgy - Lotus Gold Corporation - Red Sea Resources - B2gold وشركتين إنجليزيتين هي AKH gold ومناجم النوبة SRK.

كما تضمنت الشركات الفائزة 4 شركات مصرية هي MDEAF، والعبادي، وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة، وإبداع فور جولد.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في إصلاح قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعديني مستغلة ما حققته مصر من نجاحات وإصلاح اقتصادي والاستقرار اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

وقال إنه تم استحداث إطار تشريعى ملائم للتعدين، وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ، وهو ما يهم المستثمرين وخاصة في مجال التعدين.

وذكر الوزير، خلال المؤتمر، أن عمليات البحث والاستكشاف ستتم وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فوري للإسراع بالعمليات على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجاري للإنتاج.

وأوضح أن العروض المقدمة للمزايدة جرى تقييمها بشفافية واضحة وفق التقييمات المالية والفنية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمزايدة بموقع هيئة الثروة المعدنية.

وأعلن الوزير طرح جولة ثانية تضم باقي مناطق المزايدة الأولى وهي 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.

وأضاف أن الطرح بذلك سيكون على مدار العام وذلك من خلال الإعلان عن المناطق التي تم ترسيتها وإعادة المناطق الأخرى وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فرصاً مستمرة للاستثمار التعديني في مجال الذهب.

وشهد المؤتمر إعلان الملا عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة اعتباراً من اليوم وحتى منتصف مارس 2021 وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمي بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة حوالي 16 كيلومتراً مربعاً.

وأشار إلى وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة.