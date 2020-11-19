تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 10988 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10989 نقطة.