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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:31 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 10988 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10989 نقطة.

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