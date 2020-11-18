المالية: المحاسبون الخمسة المتهمون بالتهرب ليسوا من العاملين بالضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إن المحاسبين والمراجعين الخمسة الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم في جريمة تهرب ضريبي ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين لديهم مكاتب خاصة أو يعملون في مكاتب خاصة ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب.

كانت وزارة المالية أقامت دعوى عمومية ضد هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين وأحالتهم للنيابة، وقررت تعليق عضويتهم في سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم.

وقالت الوزارة إن ذلك يرجع إلى ثبوت اشتراكهم مع مموليهم الذين يعملون لديهم في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضي ضرورة الالتزام بأحكام القانون.