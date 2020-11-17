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أسعار الذهب في مصر تعود للانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:44 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أسعار الذهب في مصر تعود للانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي نحو 4 جنيهات للجرام الواحد ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 821 جنيهًا مقابل 825 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 948 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب العالمي إلى 1888 دولارا للأوقية بختام جلسة أمس الاثنين، وذلك قبل أن ترتفع اليوم نحو 0.07 دولارات إلى 1890.2 دولار للأوقية في تمام الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت نحو 3 جنيهات للجرام، خلال تعاملات أمس الاثنين.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

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