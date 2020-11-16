وزير المالية: ضم 2800 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بحلول مايو المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إنه من المقرر أن يتم ضم جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب والتي تبلغ 2800 شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل والتي تمثل حوالي 80% من معاملات القيمة المضافة.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر عقدته وزارة المالية اليوم الاثنين للاحتفال بانطلاق مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية، أن المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت أمس تتضمن إلزام 134 شركة على أن يتم زيادتها في منتصف فبراير إلى 350 شركة ثم 2800 شركة في مايو.

وأكد الوزير أن بعض شركات المرحلة الأولى التي التزمت مع الوزارة ومصلحة الضرائب في اتخاذ كل الأمور بجدية في التطبيق سيتم أخذ ذلك في الحسبان خلال التعامل معهم، في حين هناك بعض الشركات الأخرى التي لم تلتزم بالجدية والفيصل معهم في التطبيق هو القانون من أجل تحصيل حق الدولة.

وكشف الوزير عن أن الوزارة تعمل الآن في آخر مراحل النظام الذي ستبدأ في تطبيقه لاحقا وهو الإيصال الإلكتروني، حيث أوشكت على الانتهاء من وضع خطة التطبيق، موضحا أنه سيتم إطلاق ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة الشهر المقبل.

وذكر أنه بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية تعد الوزارة الشعب بأن تكون الدولة قادرة على تحسين الإيرادات وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم على مستوى العديد من القطاعات، وأيضا الحصول على حق الدولة دون اللجوء لزيادة الضرائب.

وتابع: "كثير من المواطنين بيقولوا يعني إيه طبقت منظومة الفاتورة الإلكترونية.. والرد إنه من خلالها بنجيب المزيد من الإيرادات للإنفاق على رغباتك".

وأشار إلى أنه تم تقديم أول فاتورتين إلكترونيتين في المنظومة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن توثيق هذا الحدث التاريخي، كما تم من قبل تقديم آخر شيك ورقي للرئيس في عام 2018.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات والحصول على حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والكشف عن الاقتصاد غير الرسمي وإدخاله في الاقتصاد الرسمي وإقرار العدالة الضريبية وتوفير المعلومات اللحظية عن الاقتصاد.

وقال الوزير: "سيحكم التاريخ إذا كنا قدرنا نعمل حاجة لشعبنا ولا لا.. الكمال لله وحده ومن الصعب إرضاء كل الأطراف".

وأضاف: "لو كنا سمعنا كلام من انتقد تطبيق ميكنة كروت المعاشات والوقوف أمام التحديات دون مواجهة ما كنا حققنا شيئا واليوم هناك نحو 10.5 مليون شخص يصرفون معاشاتهم عبر كروت الصراف الآلي".

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة تواجه تحديات مشابهة خلال الفترة الحالية ومنها عدم إرادة بعض الشركات للتغيير، ولكن الوزارة ماضية في تطبيق المنظومة لتحتفل بإنجازها كما احتفلت من قبل في تطبيق العديد من نظم الميكنة في الفترة الأخيرة.