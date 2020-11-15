تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.3% بعد تخفيف قيود كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

انخفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 7.3% من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.6% الذي سجلها في الربع الثاني من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وأرجع الجهاز تراجع معدل البطالة إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.

وبهذا يكون معدل البطالة تراجع بنسبة 2.3% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 0.5% مقارنة بالربع المماثل في 2019.

وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة الإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجل معدل البطالة في الربع الأول 7.7% من إجمالي قوة العمل.

وبلغت قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)، 28.171 مليون فرد خلال الربع الثالث لعام 2020 مقابل 26,689 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5,6٪.

وقال البيان إن قوة العمل في الحضر بلغت 12,429 مليون فرد بينما بلغت في الريف 15,742 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور23,688 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,483 مليون فرد.

وبحسب البيان فإن السبب في ارتفاع قوة العمل زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إنهاء قرار الحظر الجزئي الذي اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.

وسجل عدد المتعطلين 2,061 مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالي قوة العمل، منهم 1,381 مليون ذكور و680 ألف إناث، مقــابـل 2,574 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري.

وانخفض عدد المتعطلين 513 ألف متعطل بنسـبة 19,9٪، وبـانخفاض قــدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,8٪.

وسجل معدل البطالة في الحضر 10.9% مقــابل 4,5٪ في الريــف خلال الربع الثالث لعام 2020.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5,8٪، و15,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2020.

وتراجع بهذا مـعدل البـطالة في الربع الحالي، بعدما كان 8,5٪ في الربع السابق، وبلغ 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة بين الإناث 15,2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 16,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وكان 78,9٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث من العام، وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 78,9٪ بينما كانت 69,2٪ في الربع السابق من إجمــــالــــي المتعطليــــن.

وقال البيان إن نشــاط الصناعات التحويلية اجتذب 480 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما اجتذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة 477 ألف مشتغل.

وسجل نشاط خدمات الغذاء والإقامة اجتذاب 340 ألف مشتغل، ونشاط الزراعة وصيد الأسماك 281 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.