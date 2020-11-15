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التضامن الاجتماعي تبدأ اليوم صرف مساعدات كرامة

09:33 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
التضامن الاجتماعي تبدأ اليوم صرف مساعدات كرامة

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت-ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر الماضي للمستفيدين من البرنامج.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي مليون و٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه ويستمر الصرف لهم اليوم وغدًا، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقال البيان إنه سيتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و١٦ مليون جنيه اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

كما تصرف الوزارة لمستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم بداية من يوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

واعتمدت الوزيرة خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالي ٣ ملايين و٦٤٠ ألف أسرة ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥٧٣ مليون جنيه مصري، بحسب البيان.

وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات كرامة مساعدات كرامة

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