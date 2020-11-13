أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الذهب يعاود الصعود في مصر والجرام يرتفع 3 جنيهات اليوم

02:44 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
الذهب يعاود الصعود في مصر والجرام يرتفع 3 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، مع زيادة أسعار الخام الأصفر عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زادت 3 جنيهات، لتسجل اليوم 820 جنيها مقابل 817 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بنحو 0.5% ليسجل سعر الأونصة 1884 دولارا للأوقية، بزيادة نحو 8.4 دولار مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب

الخبر التالى:

فقد 27 جنيها في 7 أيام.. هبوط حاد لأسعار الذهب خلال أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذهب يعاود الصعود في مصر والجرام يرتفع 3 جنيهات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا