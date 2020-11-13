الذهب يعاود الصعود في مصر والجرام يرتفع 3 جنيهات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، مع زيادة أسعار الخام الأصفر عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زادت 3 جنيهات، لتسجل اليوم 820 جنيها مقابل 817 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بنحو 0.5% ليسجل سعر الأونصة 1884 دولارا للأوقية، بزيادة نحو 8.4 دولار مقارنة بأسعار أمس.