مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يجتمع لأول مرة بالتشكيل الجديد

كتبت – ياسمين سليم:

عقد مجلس إدارة الهيئة أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحسب بيان من الهيئة اليوم الجمعة.

وضم التشكيل الجديد للهيئة اللواء جمال عوض رئيساً لمجلس الإداره، وسامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ،المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة.

كما تضمن، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي " ممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، ونديم إدوارد إلياس ممثل إتحاد الصناعات المصرية، أمين مبروك عبدالتواب ممثلا عن أصحاب المعاشات، عمر محمد حسن ، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة.

وعرض الاجتماع، الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة والتي تم عرضها على القيادة السياسية والتي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك جهود تحديث الهيكل الإداري، والبرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية .

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التأمينية التي يمكن العمل على تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستحقين .