إيرادات المصرية للاتصالات ترتفع 18% في 9 أشهر إلى 22.3 مليار جنيه

كتب- علاء حجاج:

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 18% في أول 9 أشهر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 22.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن ارتفاع الإيرادات جاء مدعوما بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 31% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ضوء الارتفاع القوي في إيرادات خدمات البيانات.

وبحسب نتائج أعمال الشركة، حققت المصرية للاتصالات صافي أرباح بعد الضرائب تصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2020 بارتفاع 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن قاعدة عملاء المصرية للاتصالات زادت على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% و16% على التوالي وذلك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2019.

وأشارت إلى عدد مشتركي خدمات المحمول وصل إلى 7.1 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 55% مقارنة بنهاية سبتمبر 2019، أي في خلال عام.

وبلغت النفقات الرأسمالية 6 مليارات جنيه بنسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحققة، بينما سجل صافي الدين مبلغ 16.9 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.7 مرة مقارنة بـ 2.1 مرة بنهاية عام 2019، وفقا للشركة.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تجني ثمار تحركها الاستراتيجي نحو زيادة نصيب إيرادات وحدات أعمال التجزئة من إجمالي إيرادات الشركة والتي وصلت لنسبة 64%.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تحقيق الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي انعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك القوي والذي بلغ 33% مع مضاعفة الربح التشغيلي خلال ذلك الربع.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام مؤخرا بقبول الطلب المقدم من الشركة للحصول على حزمة من الحيزات الترددية الجديدة بقيمة 305 ملايين دولار.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة تبرهن على سعي الشركة المستمر نحو تطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، مشيرة إلى أنها قامت أيضا مؤخرا بالإعلان عن بناء أكبر مركز بيانات دولي في مصر لتوفير أعلى معدلات الإتاحة والحلول التقنية لعملائها.