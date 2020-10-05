أسعار الدولار تتراجع مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف العملة الأمريكية على مستواها في بنك العربي الأفريقي عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.