أسعار الدولار تتراجع مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.
وحافظ سعر صرف العملة الأمريكية على مستواها في بنك العربي الأفريقي عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
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