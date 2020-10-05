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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

01:23 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعت اليوم إلى 829 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 947 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6632 جنيهًا.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.06%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 1.08 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1898 دولارات في تمام الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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