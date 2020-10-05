الإحصاء: تنفيذ 281.3 ألف وحدة سكنية بواسطة الدولة في 2018-2019

كتبت – شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة في العام المالي قبل الماضي (2018-2019) بلغ 281.3 ألف وحـدة عام باستثمارات قدرها 94.6 مليـار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي للإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويا، أن عدد الوحدات التي نفذتها الدولة في العام 2017-2018 كانت بلغت 326.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها 11.5% مقارنة بالعام 2018-2019.

وبحسب البيان، جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%.

وأوضح البيان، أن عدد وحدات الإسكان الفاخر بلغ 8.7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام 2018-2019 .

وأظهر البيان، أنه تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2018-2019 بنسبة 35.7% من الإجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم الإسكان الفاخر بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من إجمالي القطاعين، بحسب البيان.

واحتلت محافظـة الجيزة، المرتبة الأولى في عدد الوحدات، بعـدد 28.2 ألـف وحــدة بنسبـة 28.1% يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الاسماعيلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى القطاعين .

كما تم تنفيذ عدد 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2018/2019 بنسبة 64.3% من الإجمالي العام مقابل 221.2ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3%، وفقا للبيان.

وأظهر البيان، أن الإسكان المتوسط جاء فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 اًلاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص .

وجــاءت محافظــة الإسماعيلية فـى المرتبــة الأولى بعــدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % من إجمالى القطاع الخاص، بحسب البيان.

كما بلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة ) 67.7 ألف وحدة عام 2018-2019 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪ ، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9٪ ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3٪.

ويأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيـث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعيلية بعدد 32 وحــدة بنسبة 0.04٪ من الإجمالى .

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018 -2019 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالى.

ووفقا للبيان، بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7الف وحدة ويبلغ اكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1٪ من إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2018-2019.

كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بالعاصمة الإدارية الجديدة, مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة 5220) وحدة باستثمارات قدرها 9.8 مليار جنيه عام 2018/2019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية، 320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة و جاري إنشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة، وفقا للبيان.