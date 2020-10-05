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تراجع أسعار الذهب العالمية مع أنباء عن استجابة ترامب للعلاج

10:44 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
تراجع أسعار الذهب العالمية مع أنباء عن استجابة ترامب للعلاج

إرتفاع فى أسعار الذهب والفضة والنحاس فى الأسواق ال

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يستجيب جيدا" لعلاج كورونا إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1892.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1897.10 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس، إن التقارير الايجابية عن صحة الرئيس ترامب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب.

وأضاف باروت، أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

قال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن وقد يعود للبيت الأبيض، اليوم الاثنين.

ولكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون خطيرة.

وهبط الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9% إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3% إلى 2302.14 دولار.

أسعار الذهب العالمية دونالد ترامب ترامب فيروس كورونا

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