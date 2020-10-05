البورصة تواصل ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.41% إلى مستوى 11117 نقطة.
بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11071 نقطة.
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