أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:42 م الأحد 04 أكتوبر 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11071 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 108.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 108.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.4 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بنسبة 0.65% إلى مستوى 11051 نقطة.

البورصة مشتريات أجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103575

    عدد المصابين

  • 97274

    عدد المتعافين

  • 5970

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس الأحد: مائل للحرارة نهارا والقاهرة 32

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا