مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11071 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 108.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 108.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.4 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بنسبة 0.65% إلى مستوى 11051 نقطة.