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هشام توفيق: الانتهاء من "لائحة قطاع الأعمال" خلال شهر ونصف

03:45 م السبت 31 أكتوبر 2020
هشام توفيق: الانتهاء من "لائحة قطاع الأعمال" خلال شهر ونصف

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع الانتهاء من لائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركات التابعة وبدء تطبيقها خلال شهر ونصف على أقصى تقدير.

وأوضح توفيق، أن الوزارة تسلمت ملاحظات الشركات على مسودة لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوزارة، وسيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن المسودة الحالية للائحة، اسمها مسودة لأنها تقبل التعديل وهذا يتم خلال مراحل الإعداد المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم مناقشة الملاحظات والمقترحات، ثم رفع المسودة للجهات الرقابية، ثم تأتي تعميمها على الجمعيات العمومية لتطبيقها.

وطرحت وزارة قطاع الأعمال العام، قبل أسبوعين، مسودة للائحة الموارد البشرية، للعاملين في شركات القطاع، للنقاش واستقبال تقارير من النقابات العامة للشركات للتفاوض بشأنها تمهيدا لإقرارها.

وكان الثلاثاء الماضي، آخر موعد لتلقي آراء ومقترحات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة تمهيدا لمناقشتها.

لائحة قطاع الأعمال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

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