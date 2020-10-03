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وزير قطاع الأعمال يحتفل بفوز غزل المحلة: الفريق يمكنه المنافسة في الدوري الممتاز

05:49 م السبت 03 أكتوبر 2020
وزير قطاع الأعمال يحتفل بفوز غزل المحلة: الفريق يمكنه المنافسة في الدوري الممتاز

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام


كتبت- شيماء حفظي :

احتفل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بفوز نادي غزل المحلة - الذي يتبع إحدى شركات الوزارة- اليوم السبت.

وكتب توفيق عبر صفحته على فيسبوك مساء اليوم "‎مبروك الفوز الغالي ٣ صفر لفريق غزل المحلة و الأهم الروح العالية والهجوم إلى آخر دقيقة".

وأضاف الوزير أن ا"لفريق متكامل ويحتاج بالإضافة للدعم المالي و الإداري من وجهة نظري إلى لاعبين في مركزين أو ثلاثة فقط للمنافسة بإذن الله في الممتاز مع نفس المدير الفني الكابتن خالد عيد".

وينافس نادي غزل المحلة للصعود إلى الدوري الممتاز ويتبقى له مباراتين فقط ليتوج أول مجموعته ويصعد لدوري الدرجة الأولى.
ويشجع الوزير نادي غزل المحلة في مهمته كما وعد الفريق بحضور آخر مبارياته حال حافظوا على النتائج الإيجابية والمقرر لها يوم 13 أكتوبر المقبل.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال غزل المحلة

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