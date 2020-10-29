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الجمعة.. المشاط ترأس وفد مصر بالاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة مع العراق

09:55 م الخميس 29 أكتوبر 2020
الجمعة.. المشاط ترأس وفد مصر بالاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة مع العراق

رانيا المشاط

كتب- مصطفى عيد:

ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، القاهرة، الوفد المصري في الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى الوزراء، الذي يُعقد الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، ستشارك المشاط أيضا في الاجتماع الختامي للجنة العليا المقرر عقده بعد غدٍ السبت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي سيشهد توقيع عدد من وثائق التعاون الهامة في مجالات مختلفة.

وعُقدت الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى خبراء الجانب المصري في مقر وزارة التعاون الدولي، يوم الأحد الماضي، وتم استكمالها في العاصمة العراقية بغداد، أمس واليوم، برئاسة طارق شعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.

وتم خلال الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا، وفقا للبيان.

رانيا المشاط التعاون الدولي العراق

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