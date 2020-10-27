قرار وزاري بتشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة شريف الجبلي

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

ويتضمن تشكيل المجلس عضوية كل من عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، ومحمد محسن شركة المقاولون العرب، وحسن عبد العليم شركة حلوان للأسمدة، وجون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، ورياض أرمانيوس شركة إيفافارما للأدوية والمستلزمات الطبية، وأحمد جابر شركة يوميباك للطباعة والتغليف.

كما يضم تشكيل المجلس عضوية شريف عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر "صافولا"، وأحمد عطية شركة هابي سويت للحلويات والشيكولاتة، وشريف منير عبد النور وحدة النيل للحوم، وعلاء الوكيل شركة المنصور للتجارة والتوزيع سيكلام لمنتجات الألبان.

ويشمل تشكيل المجلس أيضا عضوية محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، وخالد سعيد شركة إنترناشيونال تكنولوجي جروب، ومحمد حربي شركة حربي وشريكه لدباغة وتصدير الجلود، وفقا للبيان.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وتضمن القرار أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وفي هذا الإطار، أوضحت جامع أن تشكيل الجانب المصري بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان على المستويين التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.

وذكرت أن التشكيل الجديد للمجلس يتضمن عددا من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.