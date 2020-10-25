أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

12:38 م الأحد 25 أكتوبر 2020
المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

صراف آلي

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، على أن تبدأ في صرف مرتبات باقي الجهات يومي غد الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

وكانت وزارة المالية أعلنت في بدايات الشهر الجاري أنه تم تقسيم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقالت الوزارة إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة اليوم الأحد 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة غدا الاثنين 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات بعد غدٍ الثلاثاء 27 أكتوبر.

وبحسب ما ذكرته وزارة المالية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار اليوم والأيام المقبلة ما يلي:

مرتبات أكتوبر 1

مرتبات أكتوبر 2

مرتبات أكتوبر 3

مرتبات أكتوبر 4

صرف مرتبات موظفي الحكومة وزارة المالية

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا