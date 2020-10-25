المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، على أن تبدأ في صرف مرتبات باقي الجهات يومي غد الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

وكانت وزارة المالية أعلنت في بدايات الشهر الجاري أنه تم تقسيم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقالت الوزارة إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة اليوم الأحد 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة غدا الاثنين 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات بعد غدٍ الثلاثاء 27 أكتوبر.

وبحسب ما ذكرته وزارة المالية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار اليوم والأيام المقبلة ما يلي: