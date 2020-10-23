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أسعار الأسماك ترتفع في سوق العبور خلال أسبوع

11:21 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
أسعار الأسماك ترتفع في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار السمك البوري اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

تفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور بينما استقر سعر كيلو السمك البوري اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 25 و30 جنيها.

وفقا لأسعار اليوم الجمعة، انخفض سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع، 3 جنيهات، ليتراوح اليوم 39 و 45 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 60 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع، 10 جنيهات ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وانخفض سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و 370 جنيها، بتراجع 10 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك السمك البلطي الكابوريا الجمبري السمك البوري

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