الصناعة: التمثيل التجاري يستقبل وفدًا من كبريات الشركات الروسية

كتبت - شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن جهاز التمثيل التجاري استضاف جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول الوزارة ورئيس الجهاز مع فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له والذي ضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسؤولو المكتب التجاري الروسي بالقاهرة.

وقال مغاوري إن هذه الزيارة تأتي في إطار جلسة المباحثات التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السفير الروسي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق على زيارة الوفد الروسي للقاهرة.

وأشار إلى أن الاجتماع قد تناول بحث موضوعات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشر من اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تغطى أعمال اللجنة كافة موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، مؤكداً حرص الجانبين على الخروج بنتائج مثمرة وخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ولفت مغاوري إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تصدر جلسة المباحثات، وتعد هذه المنطقة والمقرر إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة لجذب استثمارات روسية ضخمة تستغل موقع مصر كمحور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى مختلف الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم أيضاً خلال المباحثات التأكيد على أهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية بين مصر ودول تجمع الاتحاد الأوراسي والتي تضم إلى جانب روسيا كلا من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيرستان بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود مسؤولي البلدين لتذليل المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة ومن بينها تسجيل بعض المنتجات ومنها الألبان والأسماك المصرية.

وأشار فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أن زيارته لمصر على رأس وفد من كبريات الشركات الروسية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لمصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ولفت أوسماكوف إلى أن الجانب الروسي ورد 103 عربات قطار حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ صفقة الـ1300 عربة قطار لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية من خلال تحالف الشركات الروسية المجرية بهدف المساهمة في تطوير شبكة السكة الحديد المصرية.