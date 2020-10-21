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مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:44 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.5% إلى مستوى 11101 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 162.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 160.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 1.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.12% إلى مستوى 11107 نقطة.

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