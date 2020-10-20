التضامن: قرار مجانية المترو والسكة الحديد لكبار السن دخل مرحلة التنفيذ

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عاماً مجانًا، شاملة السكة الحديدية والمترو والنقل العام، وخفض تذاكرها بنسبة 50% للمواطنين فوق سن الـ 60 عاما دخل حيز التنفيذ، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن هذا القرار، الذي جاء بعد الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل، جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كبار السن وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، موضحة أنه تم تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن "المسنين"، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب، حيث سيتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وذكرت الوزيرة أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، مقدمة التهاني لكبار السن على تطبيق قرار وسائل النقل العامة.