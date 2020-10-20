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رئيس لجنة النقل باتحاد الغرف التجارية: الإجراءات البيروقراطية وراء تأخر ترتيب مصر في "تيسير التجارة"

04:34 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
رئيس لجنة النقل باتحاد الغرف التجارية: الإجراءات البيروقراطية وراء تأخر ترتيب مصر في "تيسير التجارة"

أيمن الشيخ

كتبت- نرمين إبراهيم:

قال أيمن الشيخ رئيس لجنة النقل واللوجستيات باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة الجمارك المصرية تحتاج إلى مزيد من التطوير من أجل مواجهة البيروقراطية والإجراءات الروتينية التي تؤخر مصر في ترتيب تيسير حركة التجارة.

وأضاف أن مصر في المركز 171 من بين 190 دولة حول العالم بحسب تقارير البنك الدولي، "وهي مكانة لا تليق بمصر ومكانتها التجارية والاقتصادية، حيث تسبقنا دول مثل إثيوبيا وكينيا وزيمبابوي".

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بجهود في محاولات تسهيل حركة التجارة وأن المطلوب مزيد من التيسيرات لتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

وقال الشيخ إن الفترة المقبلة عقب جائحة كورونا تتطلب سرعة في الإجراءات ومزيد من الاعتماد على وسائل التكنولوجيا والرقمنة، "احنا داخلين على عالم اقتصادي تاني خالص، ولازم نكون مستعدين له"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن قطاع الشحن الجوي لم يتضرر في وقت أزمة كورونا بشكل كبير على غرار قطاعات أخرى بعد سماح شركة مصر للطيران باستخدام طائرات الركاب لعمليات الشحن، وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية بنسبة تصل إلى 30%.

وقال الشيخ إن قطاع طيران الركاب يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل ليتعافى وأن المستقبل في السنوات المقبلة سيكون للشحن الجوي.

أيمن الشيخ اتحاد الغرف التجارية الإجراءات البيروقراطية

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