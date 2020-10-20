عمومية أوراسكوم للاستثمار توافق على تقسيم الشركة

كتبت- ياسمين سليم:

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على تقسيم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وقالت الشركة في قرارات الجمعية التي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء إنها ستتخذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي أساسًا لتاريخ الانقسام.

ووفقًا لقرارات الجمعية ستظل شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق خفض القيمة الاسمية لأسهمها.

وتخصص الشركة القاسمة للقيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وقالت الشركة إنه ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية.

ويتمثل غرض الشركة الجديدة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس الأموال والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب قرارات الشركة تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

وقالت الشركة إن الهدف جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد من الفرص للشركتين للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها وزيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحسين المركز المالي لهما.

وبحسب القرارات سيتم تقسيم الشركة مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركتين وفقًا لأحكام وشروط التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات.

وقالت الشركة إنه سيتم الاستمرار في قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر، وقيد الشركة الجديدة في البورصة فور انتهاء التقسيم، وسيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار أسهم الشركتين.

وتضمنت القرارات إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركتين، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.