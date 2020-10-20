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مؤشر البورصة الرئيسي يصعد في بداية تعاملات الثلاثاء

10:14 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مؤشر البورصة الرئيسي يصعد في بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.03% إلى مستوى 11175 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.12% إلى مستوى 11171 نقطة.

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