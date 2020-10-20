مؤشر البورصة الرئيسي يصعد في بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.03% إلى مستوى 11175 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.12% إلى مستوى 11171 نقطة.