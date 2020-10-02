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التنظيم والإدارة: تقييم 2632 مهندسا متقدما لشغل وظائف بالمجتمعات العمرانية

01:11 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
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كتب – عبد القادر رمضان:

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من تقييم (2632) مهندس متقدما لشغل 149 وظيفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وأضاف الشيخ، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية وما يوليه الجهاز من أولوية لتقديم الدعم الفني لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في تقييم المتقدمين لشغل وظائف بها.

وقال رئيس الجهاز إن أعمال التقييم بدأت منذ يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر وتستمر حتى الخميس الموافق أول أكتوبر القادم.. مشيرا إلى أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار القدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التزام كل القائمين على المركز و كل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة والقفاز الطبي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، ويقوم الجهاز بتسليم نتائج التقييم على اسطوانة مدمجة (CD) مغلقة برقم سري للوزير المختص في آخر أيام التقييم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ المجتمعات العمرانية

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