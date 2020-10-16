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أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات للجرام بتعاملات اليوم

03:22 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات للجرام بتعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 5 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 830 جنيها، مقابل 825 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711.4 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 948.6 جنيه، وسعر الجنيه الذهب بنحو 6640 جنيه.

أسعار الذهب

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