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زيادة البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

10:35 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
زيادة البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور بينما استقر سعر كيلو السمك البوري اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 24 و30 جنيها.

وفقا لأسعار اليوم الجمعة، استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم 42 و 48 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين جنيه و5 جنيهات للكيلو اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و120 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و 380 جنيها، بزيادة 20 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار الأسماك سوق العبور

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