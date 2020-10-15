مصر تطلق أول سنداتها الخضراء في إدراج تاريخي ببورصة لندن

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت مصر، في حدث افتراضي، اليوم الخميس، إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن "LSE"، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.

وقالت وزارة المالية، إن الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.

وقال محمد معيط، وزير المالية: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأشار الوزير إلى أن التركيز على هذه المشروعات يأتي في ضوء "رؤية مصر 2030" التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

وأوضح أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول "750 مليون دولار" بما يعادل 5 مرات.

وذكر أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب: 47%، و41%، و6%، و6%، على التوالي.

وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

وأكد أن ذلك يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.

جاء ذلك خلال الرسالة التي وجهها الوزير، وكل من دينزل جنكينز المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن، وجيمس كليفرلي وزير الشرق الأوسط البريطاني، خلال حفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التي تسهم في تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة.

وأشاروا إلى هذه الخطوة تسهم العمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP26"، وما بعده، على النحو الذي يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.

ورحب وزير الشرق الأوسط البريطاني، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم في تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ.

وقال الوزير البريطاني: "إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد".

وأشار المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن إلى أن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام، ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا النهج.

وقال جيفري آدامز السفير البريطاني بمصر: "تفخر المملكة المتحدة برؤية أول إدراج مصري للسندات الخضراء في بورصة لندن، فهذا أحد معالم التعاون الثنائي بين بلدينا في الكفاح المشترك ضد الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أنه انعكاس للأهداف المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف مع المناخ والمرونة"

وأعرب السفير عن تطلع بلاده إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26"، الذي ستشترك المملكة المتحدة في استضافته، بالشراكة مع إيطاليا، في جلاسكو في نوفمبر 2021.